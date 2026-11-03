Завтра, 4 ноября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Утром местами ожидается туман, изморось. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер. Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 11-15, днем — 18-23° тепла. Атмосферное давление понизится с 763 до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы, временами прогнозируется туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-15, днем — 19-24° тепла, в горах ночью 5-10, днем — 13-18° тепла.