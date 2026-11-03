Алжир приступил ко второму этапу операции по очистке территории бывшего французского ядерного полигона в пустыне Сахара. Об этом сообщило Министерство обороны страны, обвинив Париж в сокрытии информации, необходимой для ликвидации радиоактивного загрязнения.

Работы предусматривают выявление заражённых участков, сбор ядерных отходов и их размещение в специальных бетонных контейнерах.

В Минобороны Алжира заявили, что Франция уклоняется от ответственности и отказывается предоставлять документы и карты с указанием мест захоронения радиоактивных отходов.

Первое ядерное испытание Франция провела 13 февраля 1960 года в районе Реггана в Сахаре, когда Алжир ещё находился под французским колониальным управлением.

Всего с 1960 по 1966 год Франция осуществила 17 ядерных испытаний на территории алжирской Сахары, причём испытания продолжались ещё четыре года после провозглашения независимости Алжира в 1962 году.

Алжирские власти на протяжении многих лет требуют от Парижа предоставить архивные документы и карты ядерных полигонов и мест захоронения отходов, чтобы установить масштабы загрязнения и устранить его последствия.

Наследие французского колониального правления по-прежнему остаётся одним из источников разногласий между Алжиром и Францией.