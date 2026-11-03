Министр обороны Индии Раджнатх Сингх сообщил об успешной операции ВМС страны по освобождению иранского рыболовецкого судна Azini и спасению 20 членов его экипажа из рук пиратов.

Операция состоялась 2 ноября после 48 часов скоординированных действий в Аравийском море, на расстоянии более 3000 километров от Мумбаи.

Нападение произошло в водах у северо-восточного побережья Сомали между городами Бандар-Бейла и Хафун. Иранское рыболовецкое судно Azini захватили вооруженные пираты, сообщил Центр морской безопасности Индийского океана