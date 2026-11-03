Милли Меджлис Азербайджана обсуждает в первом чтении поправки в Миграционный кодекс, которые упрощают условия работы и пребывания в стране иностранных специалистов аграрного профиля.

Речь идет об опытных агрономах, специалистах по садоводству и ветеринарных врачах, которых будут привлекать резиденты агропарков. Согласно законопроекту, эти категории специалистов смогут работать без получения разрешения на работу и претендовать на разрешение на временное проживание в Азербайджане.

Предполагается, что новые правила будут действовать пять лет — с 1 января 2027 года.

Обсуждение законопроекта вышло за рамки миграционных вопросов. Депутаты обратили внимание на зависимость аграрного сектора от иностранных кадров и поставили вопрос о том, почему местные вузы не обеспечивают отрасль достаточным количеством востребованных специалистов.

В частности, прозвучали предложения пересмотреть систему подготовки агрономов и ветеринаров, усилить практическую составляющую обучения и создать программы стажировок для молодых специалистов. При этом депутаты подчеркнули, что привлечение иностранных профессионалов должно сопровождаться развитием отечественного кадрового потенциала.