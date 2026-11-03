Милли Меджлис Азербайджана переизбрал Сабину Алиеву на должность уполномоченного по правам человека (омбудсмена) страны ещё на семь лет. Решение принято большинством голосов на пленарном заседании парламента 3 ноября.

Напомним, кандидатуры на эту должность были представлены президентом Ильхамом Алиевым. Помимо действующего омбудсмена Сабины Алиевой, на пост претендовали бывший судья Конституционного суда Джейхун Гараджаев и судья Верховного суда Эльшана Велиева.

Ранее председатель парламентского комитета по правам человека Захид Орудж выступил в поддержку переизбрания Сабины Алиевой, отметив необходимость сохранить преемственность в работе института омбудсмена и одновременно адаптировать его деятельность к новым вызовам.

Сабина Алиева впервые была избрана омбудсменом Азербайджана 29 ноября 2019 года.

Переизбранный Омбудсмен рассказала, чему посвятит ближайшие семь лет.

«Усиление механизмов контроля за соблюдением прав человека, защита уязвимых групп населения, развитие независимого мониторинга и адаптация правозащитной деятельности к вызовам цифровой эпохи станут основными приоритетами института омбудсмена Азербайджана на ближайшие семь лет», — заявила Сабина Алиева, выступая на пленарном заседании Милли Меджлиса.

По её словам, на предстоящем этапе особое внимание будет уделено совершенствованию законодательной базы, регулирующей деятельность национального превентивного механизма и механизмов мониторинга в сфере защиты прав человека.

Алиева также отметила необходимость усиления гарантий прав уязвимых групп населения, а также расширения возможностей независимого мониторинга.

В числе приоритетных направлений она назвала внедрение современных подходов к защите прав человека в условиях цифровой трансформации и развития искусственного интеллекта.

Кроме того, омбудсмен намерена совершенствовать правовое просвещение с учётом современных требований и новых вызовов, содействовать развитию общественного участия и укреплять сотрудничество с институтами гражданского общества.

Говоря о международной деятельности, Алиева подчеркнула, что институт омбудсмена продолжит продвигать национальный опыт и достижения Азербайджана в сфере защиты прав человека. Отдельное внимание будет уделено доведению до международного сообщества объективных фактов и правовых оснований гуманитарных последствий военного и послевоенного периодов.

Омбудсмен поблагодарила депутатов за оказанное доверие, назвав его выражением особой оценки миссии по защите прав и свобод человека.

Она выразила уверенность, что накопленный за предыдущие годы опыт и укреплённые институциональные возможности позволят адаптировать деятельность омбудсмена к современным вызовам и добиться новых результатов в сфере защиты прав человека.

Омбудсмен также заявила о намерении продолжить и укрепить сотрудничество с Милли Меджлисом.