В Азербайджане арестован сотрудник Государственной налоговой службы, обвиняемый в получении взятки от предпринимателя за снижение размера финансовой санкции.

Об этом говорится в совместном заявлении Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре и Государственной налоговой службы Азербайджана.

Фигурантом уголовного дела является государственный налоговый инспектор Главного территориального налогового управления №12 Руфат Алиев.

Уголовное дело было возбуждено Главным управлением по борьбе с коррупцией на основании поступившей из ГНС информации о незаконных действиях должностного лица.

«В ходе следственных и оперативно-разыскных мероприятий возникли обоснованные подозрения в том, что в сентябре 2026 года Руфат Алиев во время налоговой проверки предпринимателя в Гяндже получил взятку за применение финансовой санкции в меньшем размере», — говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств Алиеву предъявлено обвинение по статье 311.2 УК АР — получение должностным лицом взятки за незаконные действия или бездействие.

По ходатайству следствия и представлению прокурора суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде ареста.

Следственные и оперативные мероприятия по уголовному делу продолжаются. В Генпрокуратуре отметили, что предстоит установить полный круг незаконных действий, а также других лиц, причастных к их совершению, для привлечения их к уголовной ответственности.