Армения и Азербайджан могут отозвать взаимные иски из международных инстанций после окончательного подписания мирного договора. Об этом заявила руководитель аппарата премьер-министра Армении Лилит Макунц.
По её словам, в рамках мирного процесса между двумя странами может быть принято решение об отзыве всех взаимных исков.
«Министерство иностранных дел и международной торговли, а также премьер-министр отмечали, что в логике мирного процесса между Арменией и Азербайджаном, конечно же, может быть принято решение об отзыве всех взаимных исков», — отметила Макунц.