Армения и Азербайджан могут отозвать взаимные иски из международных инстанций после окончательного подписания мирного договора. Об этом заявила руководитель аппарата премьер-министра Армении Лилит Макунц.

По её словам, в рамках мирного процесса между двумя странами может быть принято решение об отзыве всех взаимных исков.