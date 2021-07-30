Мехрибан Алиева: Боль турецкого народа – наша боль

30 июля, 15:28
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Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей странице в Instagram публикацией в связи с лесными пожарами в Турции.

«С глубоким чувством печали и сожаления восприняла известия о последствиях страшных пожаров, вспыхнувших в регионах Турции. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего исцеления раненым. Боль турецкого народа – наша боль. Прошу Всевышнего ниспослать силы и терпение всему народу Турции», — говорится в публикации.

 

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Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

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Проект: К 2040 году численность населения Шуши планируется довести до 25 тысяч человек

30 июля, 16:26
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«К 2040 году численность населения Шуши планируется довести до 25 тысяч человек».

Об этом говорится в презентации проектов территориального планирования города, сообщает Report.

Отмечается, что в Шуше планируется создание 750 000 квадратных метров жилищного фонда. Дошкольные образовательные учреждения будут рассчитаны на 2 250 человек, общеобразовательные и средние учебные заведения — на 4 500 человек, поликлиника — на 750 человек, больница — на 86 человек.