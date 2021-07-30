Ильхам Алиев выделил 5,6 млн. на строительство автомобильной дороги в Исмаиллинском районе

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах в связи со строительством дороги Хаджыхетемли-Гидейли-Кюрд Эльдарбейли в Исмаиллинском районе.
Согласно распоряжению, на строительство указанной дороги из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально выделено 5,6 млн. манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в установленном порядке, Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.