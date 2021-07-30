Ильхам Алиев выделил 5,6 млн. на строительство автомобильной дороги в Исмаиллинском районе

30 июля, 15:43
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Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах в связи со строительством дороги Хаджыхетемли-Гидейли-Кюрд Эльдарбейли в Исмаиллинском районе.

Согласно распоряжению, на строительство указанной дороги из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально выделено 5,6 млн. манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в установленном порядке, Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

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Израильский танкер подвергся нападению в Аравийском море

30 июля, 16:18
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Танкер Mercer Street под флагом Либерии и управляемый израильской компанией Zodiac Maritime LTD подвергся нападению у берегов Омана в Аравийском море Индийского океана. Об этом сообщил в пятницу портал Dryad Global, специализирующий на вопросах безопасности.

По неподтвержденным данным портала, экипаж танкера состоит из 27 человек, в том числе одного россиянина, а также граждан Украины, Грузии, КНР и других стран.

Возможный способ атаки — БПЛА, указывает портал.