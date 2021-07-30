Ильхам Алиев выделил 5,6 млн. на строительство автомобильной дороги в Исмаиллинском районе



Танкер Mercer Street под флагом Либерии и управляемый израильской компанией Zodiac Maritime LTD подвергся нападению у берегов Омана в Аравийском море Индийского океана. Об этом сообщил в пятницу портал Dryad Global, специализирующий на вопросах безопасности.

По неподтвержденным данным портала, экипаж танкера состоит из 27 человек, в том числе одного россиянина, а также граждан Украины, Грузии, КНР и других стран.

Возможный способ атаки — БПЛА, указывает портал.