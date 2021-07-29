Азербайджанские журналисты устроили бойкот наставнику сербского клуба

30 июля, 00:02
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Представители азербайджанских СМИ бойкотировали пресс-конференцию с участием главного тренера сербского клуба «Чукарички» Душана Джорджевича после ответного матча его команды в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций с «Сумгайытом», сообщает Sputnik Азербайджан.

В четверг, 29 июля, в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА «Сумгайыт» на своем поле потерпел поражение от сербского клуба «Чукарички» со счетом 0:2 и завершил выступление в еврокубке. Первый матч команд, состоявшийся на прошлой неделе, завершился нулевой ничьей.

После завершения ответного матча между клубами азербайджанские журналисты проигнорировали пресс-конференцию главного тренера сербского клуба Душана Джорджевича. Причина же бойкота заключалась в том, что сербский специалист накануне провел предматчевую пресс-конференцию не в Сумгайыте, а в Баку. Причем пресс-конференция Джорджевича была организована практически в то же время, что и общение с прессой главного тренера «Сумгайыта» Айхана Аббасова.

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Москва и Вашингтон сотрудничают в Афганистане

30 июля, 01:00
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Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва и Вашингтон сотрудничают по нынешней ситуации в Афганистане.

«У нас есть близкие контакты с нашими американскими коллегами, у нас есть общие цели в Афганистане. Как мы понимаем, это сотрудничество продолжится, независимо от их решения вывести войска», — приводит ТАСС слова Полянского.