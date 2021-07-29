Азербайджанские журналисты устроили бойкот наставнику сербского клуба

Представители азербайджанских СМИ бойкотировали пресс-конференцию с участием главного тренера сербского клуба «Чукарички» Душана Джорджевича после ответного матча его команды в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций с «Сумгайытом», сообщает Sputnik Азербайджан.

В четверг, 29 июля, в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА «Сумгайыт» на своем поле потерпел поражение от сербского клуба «Чукарички» со счетом 0:2 и завершил выступление в еврокубке. Первый матч команд, состоявшийся на прошлой неделе, завершился нулевой ничьей.

После завершения ответного матча между клубами азербайджанские журналисты проигнорировали пресс-конференцию главного тренера сербского клуба Душана Джорджевича. Причина же бойкота заключалась в том, что сербский специалист накануне провел предматчевую пресс-конференцию не в Сумгайыте, а в Баку. Причем пресс-конференция Джорджевича была организована практически в то же время, что и общение с прессой главного тренера «Сумгайыта» Айхана Аббасова.