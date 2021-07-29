Ряд крупных госкомпаний не представили финансовую отчетность



Восемь из 13 крупных государственных компаний в Азербайджане не обнародовали финансовую отчетность за 2020 год, сообщает Report.

Речь идет об ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация», «Азерхалча», «Азеристиликтеджхизат» и «Азерконтракт», а также ЗАО AzerGold, «Азербайджанские железные дороги», «Азербайджанские авиалинии» и «Азербайджанское телевидение и радиовещание».

Остальные 5 крупных госкомпаний — ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана», «Азерэнержи», «Азеришыг» и «Азерсу», а также ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» — представили финансовую отчетность за прошлый год. Из них «Азерэнержи» и «Азерсу» завершили 2020 год с убытком, а остальные — с прибылью.