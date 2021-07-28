Токио-2020: Азербайджанский боксер вышел в 1/4 финала

28 июля, 16:06
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Азербайджанский боксер Альфонсо Домингес провел свой первый бой на летних Олимпийских играх Токио-2020.

Как сообщает Apasport.az, Альфонсу Домингесу, который является чемпионом Европейских игр, сегодня исполняется 26 лет.

В 1/8 финала он выбил из борьбы Дильшотбека Рузметова (Узбекистан). Выступающий в категории 81 кг А.Домингес выиграл со счетом 4:1.

В 1/4 финала Альфонсо Домингес встретится с турецким боксером Байрамом Малканом. Бой состоится 30 июля.

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Токсиколог: Большую проблему создает доступность метамфетамина из-за низкой цены

28 июля, 17:45
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«Если у наркозависимого человека нет силы воли, лечение становится неэффективным».

Об этом заявил главный токсиколог города Баку Исмаил Эфендиев, передает «Репорт».

Он отметил, что в настоящее время в стране возросло количество случаев отравлений метамфетамином.

«Вещество попадает в организм через дыхательные пути и потом уже в кровь. После приема метамфетамина в головном мозге резко повышается концентрация дофамина, что впоследствии приводит к осложнениям. Сегодня распространены разновидности метамфетамина в виде прозрачных кристаллов, напоминающих стеклянную крошку. Большую проблему создает доступность вещества из-за низкой цены. Цена метамфетамина в стране начинается примерно с 10 манатов. Таким образом, можно предположить, что по всей стране метамфетамин синтезируется в нелегальных лабораториях. Токсины выводятся из организма через кожу, что приводит к развитию ран и царапин. Другими осложнениями являются язвы во рту и выпадение зубов, проблемы с деснами. Метамфетамин приводит к инвалидности за короткий промежуток времени».