Закир Гасанов встретился с делегацией американского штата Оклахома

28 июля министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией США во главе с губернатором штата Оклахома Джоном Кевином Ститтом и командующим Национальной гвардией этого штата генерал-майором Майклом Томпсоном.

Как сообщает Минобороны, приветствуя гостей, министр обороны, говоря о последней ситуации на освобожденных территориях, в том числе на армяно-азербайджанской государственной границе, подробно проинформировал о сегодняшнем инциденте и отметил, что ответственность за эскалацию напряженности лежит на военно-политическом руководстве Армении.

На встрече стороны обменялись мнениями о совместных мероприятиях, проводимых в рамках Программы партнерства между Азербайджанской Армией и Национальной гвардией штата Оклахома.