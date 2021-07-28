Закир Гасанов встретился с делегацией американского штата Оклахома

28 июля, 15:51
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28 июля министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией США во главе с губернатором штата Оклахома Джоном Кевином Ститтом и командующим Национальной гвардией этого штата генерал-майором Майклом Томпсоном.

Как сообщает Минобороны, приветствуя гостей, министр обороны, говоря о последней ситуации на освобожденных территориях, в том числе на армяно-азербайджанской государственной границе, подробно проинформировал о сегодняшнем инциденте и отметил, что ответственность за эскалацию напряженности лежит на военно-политическом руководстве Армении.

На встрече стороны обменялись мнениями о совместных мероприятиях, проводимых в рамках Программы партнерства между Азербайджанской Армией и Национальной гвардией штата Оклахома.

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В Азербайджане за сутки 750 человек заразились коронавирусом

28 июля, 17:50
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В Азербайджане выявлено еще 750 случаев заражения коронавирусом, 134 человека вылечились, 3 человека скончались, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 341933 факта заражения коронавирусной инфекцией. 332 259 человек вылечились, 5 014 скончались, число активных больных — 4526.

За прошедшие сутки проведено 11058 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 4003650 теста.