Полад Бюльбюль оглы: Нагорного Карабаха как отдельной единицы быть не может

28 июля, 15:43
36

Речи о нагорной части Карабаха как об отдельной территориальной единице быть не может, заявил в интервью РИА Новости посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.

«Кстати, 7 июля сего года указом президента были утверждены экономические районы Азербайджанской Республики, в том числе Карабахский, включающий город Ханкенди, Агджабединский, Агдамский, Бардинский, Физулинский, Ходжалинский, Ходжавендский, Шушинский и Тертерский районы и Восточно-Зангезурский, который охватывает Джебраильский, Кельбаджарский, Губадлинский, Лачинский и Зангеланский районы. Поэтому о нагорной части Карабаха как об отдельной единице речи быть не может», — сказал он.

По словам посла, азербайджанская сторона не раз заявляла на самом высоком уровне об отсутствии в стране такой территориальной единицы как «Нагорный Карабах».

﻿

Токсиколог: Большую проблему создает доступность метамфетамина из-за низкой цены

28 июля, 17:45
46


«Если у наркозависимого человека нет силы воли, лечение становится неэффективным».

Об этом заявил главный токсиколог города Баку Исмаил Эфендиев, передает «Репорт».

Он отметил, что в настоящее время в стране возросло количество случаев отравлений метамфетамином.

«Вещество попадает в организм через дыхательные пути и потом уже в кровь. После приема метамфетамина в головном мозге резко повышается концентрация дофамина, что впоследствии приводит к осложнениям. Сегодня распространены разновидности метамфетамина в виде прозрачных кристаллов, напоминающих стеклянную крошку. Большую проблему создает доступность вещества из-за низкой цены. Цена метамфетамина в стране начинается примерно с 10 манатов. Таким образом, можно предположить, что по всей стране метамфетамин синтезируется в нелегальных лабораториях. Токсины выводятся из организма через кожу, что приводит к развитию ран и царапин. Другими осложнениями являются язвы во рту и выпадение зубов, проблемы с деснами. Метамфетамин приводит к инвалидности за короткий промежуток времени».