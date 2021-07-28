Мустафа Шентоп предупредил Армению

28 июля, 10:15
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«Армения не в первый раз поступает так, я думаю, что она не отступит от этого легко».

Об этом на пресс-конференции заявил находящийся с визитом в Азербайджане председатель Великого Национального Собрания Турции Мустафа Шентоп, сообщает АПА.

Председатель ВНСТР отметил, что Азербайджан предложил Армении подписать мирный договор:

«В Армении прошли выборы, победу одержал Никол Пашинян. Армянский народ таким образом показал, что поддерживает перемирие. Я не думаю, что армянский народ тоже хочет войны, определенные круги выступают за это. Армения должна понимать, что в противном случае снова будут горькие последствия».

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Джейхун Байрамов: Бакинская декларация внесет большой вклад в развитие связей Азербайджана и Турции

28 июля, 12:20
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Бакинская декларация внесет большой вклад в развитие связей между Азербайджаном и Турцией. Об этом сказал 28 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с председателем Великого национального собрания (парламент) Турции Мустафой Шентопом в Баку.

В свою очередь, Шентоп отметил, что декларация укрепит связи между двумя странами.

Он подчеркнул, что Армения должна незамедлительно передать Азербайджану карты минных полей.

При этом глава МИД Азербайджана отметил, что визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Шушу имеет важное значение.

«Шушинская декларация является одним из больших наших успехов. В 44-дневной Отечественной войне Турция поддержала Азербайджан. Мы чувствовали ее поддержку, которая продолжается и сегодня, отчего испытываем чувство большой гордости», — сказал Байрамов.