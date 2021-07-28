Мустафа Шентоп предупредил Армению

«Армения не в первый раз поступает так, я думаю, что она не отступит от этого легко».

Об этом на пресс-конференции заявил находящийся с визитом в Азербайджане председатель Великого Национального Собрания Турции Мустафа Шентоп, сообщает АПА.

Председатель ВНСТР отметил, что Азербайджан предложил Армении подписать мирный договор:

«В Армении прошли выборы, победу одержал Никол Пашинян. Армянский народ таким образом показал, что поддерживает перемирие. Я не думаю, что армянский народ тоже хочет войны, определенные круги выступают за это. Армения должна понимать, что в противном случае снова будут горькие последствия».