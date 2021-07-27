В Саатлы оштрафованы организаторы свадеб

Сотрудники Саатлинского районного отдела полиции продолжают мероприятия по обеспечению соблюдения правил карантинного режима.

Как сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД, в результате проведенных мероприятий было выявлено, что во дворе частных домов жителя села Фаталикенд Исмаила Байрамова и жителя села Ширинбей Рахмана Шакирова были проведены свадебные торжества, число гостей на которых превышало норму.

В связи с выявленными проступками с владельцами домов были проведены профилактические беседы, в отношении них приняты законные меры.