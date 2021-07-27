В Саатлы оштрафованы организаторы свадеб

27 июля, 10:14
36

Сотрудники Саатлинского районного отдела полиции продолжают мероприятия по обеспечению соблюдения правил карантинного режима.

Как сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД, в результате проведенных мероприятий было выявлено, что во дворе частных домов жителя села Фаталикенд Исмаила Байрамова и жителя села Ширинбей Рахмана Шакирова были проведены свадебные торжества, число гостей на которых превышало норму.

В связи с выявленными проступками с владельцами домов были проведены профилактические беседы, в отношении них приняты законные меры.

﻿

В Шамкирском районе задержана 65-летняя женщина, выращивающая наркотики

27 июля, 12:10
36

В Шамкирском районе задержана 65-летняя женщина, выращивающая наркотики во дворе.

По данным Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД, у жительницы села Байрамлы Севиль Алиевой, 1956 года рождения, во дворе частного дома были обнаружены и изъяты растения каннабиса.

Şəmkir RPŞ Zəyəm Polis Bölməsinin əməkdaşları tərəfindən əraziyə baxış zamanı oradan 60 ədəd ümumi çəkisi 38 kq 300 qram olan narkotik çətənə aşkar edilərək götürülüb. Dindirilmə zamanı saxlanılan şəxs çətənə kollarını cari ilin may ayında satış məqsədi ilə əkdiyini etiraf edib.

В ходе проверки местности сотрудниками Заямского отделения полиции были обнаружены и конфискованы 60 единиц каннабиса весом 38 кг и 300 граммов. В ходе допроса задержанная призналась, что посадила наркотики на продаж в мае этого года.

Изъятые вещественные доказательства переданы на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.