

Названа причина слияния ООО «Азермарка» и ООО «Азерпочт», принадлежащих Министерству транспорта, связи и высоких технологий.

Как сообщили в министерстве, две структуры объединяются в соответствии с указом президента страны от 27 апреля 2021 года ”О совершенствовании управления в сфере цифровой трансформации», в том числе с учетом принципов корпоративного управления, передает «Репорт».

Это изменение направлено на оптимизацию деятельности некоторых учреждений, входящих и не входящих в структуру министерства, повышение эффективности и обеспечение общего использования ресурсов. Слияние позволит сэкономить на расходах, а также улучшить управление.

«Согласно мировой практике, в большинстве стран марки выпускает национальный почтовый оператор. В Азербайджане в роли национального почтового оператора выступает “Азерпочта», — заявило министерство.

Minval.az