В СМИ — очередная новость про российских миротворцев со скандальным оттенком. Нет, вроде бы все нормально. В расположении российских «голубых касок» прошёл концерт. Перед миротворцами выступили артисты и фольклорные коллективы Нагорного Карабаха.

Источники, сообщившие об этом, не уточняют, была ли исполнена, к примеру, посвящённая армянским террористам «Зартнир, лао», которую пела Марго Симоньян, или еще что-нибудь в том же роде. Но дело даже не в репертуаре. Важен сам факт.

Строго говоря, концерты в расположении российских войск за границей — это известная традиция. Но, к примеру, на базе «Хмеймим» в Сирии выступают РОССИЙСКИЕ артисты, причём чаще всего «звездного калибра». Что вполне подходит под определение «приехали поддержать наших ребят». А вот здесь перед россиянами выступала «культмассовка» сепаратистов. И вот это коренным образом меняет политическое прочтение: насколько плотная «смычка» существует между командованием миротворческих сил и сепаратистами? Которых сама же Россия за законную и легитимную власть не признаёт?

Можно было бы, конечно, посоветовать «не обобщать», или вообще попытаться спрятаться за привычные формулировки «ну не подумали, что это вызовет такую реакцию», «что вы хотите от военных» и т.д. Но, во-первых, какой бы ограниченный контингент ни был отправлен в Карабах из России, политические инструкции командование получить должно. В том числе, а вернее, прежде всего в таком вопросе, какие контакты с сепаратистами допустимы, а какие — уже нет. И что же — такие инструкции командованию миротворцев просто не дали? Даже после нашумевшего скандала с появлением батюшки на митинге сепаратистов и символики этих самых сепаратистов на «уроках безопасности»? В армии так плохо с командной вертикалью? Или…

Сей «концерт с политическим закулисьем» совпал с куда более громким скандалом. Посол РФ Бочарников, напомним, отказался от поездки в Шушу. Как бы есть «отмазка» в виде мандата Минской группы, где РФ сопредседатель. Но, в отличие от коллег, отказ от поездки российского посла последовал на фоне впечатляющего «шлейфа», где вышеупомянутый концерт — лишь один пример. Те же миротворцы недавно решили поиграть с детьми в шашки, опять не задумавшись о политическом прочтении такой акции. А несколько дней назад стало известно о предстоящей поездке в Москву главаря сепаратистов Араика Арутюняна. И вот интересно: зачем? Какие такие вопросы требуют присутствия Араика Арутюняна в первопрестольной? Кто и о чем там собирается с ним беседовать? И даже если никто из официальных лиц в Москве его не примет — по какому паспорту господин Арутюнян собирается въезжать на территорию РФ? Как житель Карабаха, то есть территории Азербайджана, он должен предъявить азербайджанский паспорт. Но если он въезжает по паспорту гражданина Армении или, к примеру, Вануату, но РФ перед ним «поднимает шлагбаум», то как это понимать?

После всех скандальных новостей и демаршей господину Бочарникову вряд ли стоит удивляться, что российские фирмы и компании оказались в стороне от восстановительных работ в Карабахе. Правда, та же GeoProMining неплохо «наварилась» на грабеже золотого рудника Сейюдлю, но это вряд ли кого-то утешит. Во-первых, незаконную прибыль от ворованного золота, вполне возможно, придётся возвращать по судебным искам. А во-вторых, в соответствии с известной строчкой Владимира Высоцкого «мимо носа носят чачу», мимо российских фирм «проплыли» куда более выгодные восстановительные контракты — и это не считая имиджевых потерь. В таких вопросах, как уважение территориальной целостности страны, напомним в который уже раз, нет «мелочей». И выводы делаются и из того, что кому-то, возможно, казалось «мелочью».

И самое главное, за эти «мелочи» придётся ой как дорого платить.

Нурани, обозреватель

Minval.az