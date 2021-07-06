

Накануне министры иностранных дел Азербайджана и Туркменистана, Джейхун Байрамов и Рашид Мередов обговорили по телефону реализацию договоренностей, достигнутых на высшем политическому уровне.

Главы МИД отметили значимость трехсторонней встречи президентов Азербайджана, Туркменистана и Турции, предстоящей в этом году.

Помимо этого Рашид Мередов провел телефонные переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, во время которых также рассматривалась важность намеченной встречи лидеров Азербайджана, Туркменистана и Турции.

Кроме этого, министры уделили внимание подготовке визита президента Турции в Туркменистан. В рамках предстоящего саммита главы государств планируют подписать ряд соглашений.

Minval.az