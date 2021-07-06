Президент Ильхам Алиев поздравил с днем рождения первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Ильхам Алиев поздравил с днем рождения первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Дата: 2021/07/06 11:43
Раздел: Азербайджан, Бывший СССР
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