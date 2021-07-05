Власти Армении прокомментировали заявления генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася.

Напомним, в субботу Зась заявил, что обострение ситуации на юге Армении в связи с установлением новой границы с Азербайджаном является «пограничным инцидентом» и не подпадает под положения устава ОДКБ о коллективной обороне.

«Надо понимать, что потенциал ОДКБ задействуется только в случае агрессии, нападения [на одну из стран-членов]. Здесь же мы имеем дело, по сути, с пограничным инцидентом. Слава богу, жертв там нет, стрельбы там нет. Это пограничный инцидент, его надо решать, и мы за то, чтобы решать его мирным путем», — сказал он.

В интервью радио «Азатутюн» кандидат в депутаты от правящей партии «Гражданский договор» Рубен Рубинян заявил, что заявление генсека ОДКБ является для Еревана «странным».

«Армения обратилась в ОДКБ на основании статьи 2 Договора ОДКБ, а также на основании устава ОДКБ о кризисном реагировании. Что это предусматривает? Например, вторая статья Договора ОДКБ, на основании которой Армения обратилась, предусматривает следующие случаи: когда, например, есть угроза суверенитету, территориальной целостности, безопасности члена или членов ОДКБ или международному миру и безопасности. Иными словами, у ОДКБ есть инструменты или у ОДКБ есть обязательства реагировать не только на прямую агрессию или так называемые боевые действия, но и в случае угрозы территориальной целостности, суверенитету или безопасности члена ОДКБ. Думаю, никто не может спорить с тем, что ситуация на наших границах на 100% соответствует статье 2.

Конечно, мы понимаем и это не секрет, что это фактически первый подобный случай для ОДКБ, то есть это первый случай, когда член ОДКБ обратился на основании этой статьи, и в некотором смысле у ОДКБ нет пока такой традиции. В этом смысле это также тест для самой ОДКБ, но есть факт: у ОДКБ есть обязательства. Иными словами, государства-члены ОДКБ как члены одной организации связаны обязательствами, и есть инструментарий ОДКБ, который должен работать. Мы продолжим работать с нашими партнерами по ОДКБ в этом направлении, думаю, что в ближайшие дни представители наших соответствующих ведомств будут в рабочем контакте с нашими партнерами», – заявил Рубинян.

Minval.az