За период с 20 по 22 июня Государственной пограничной службой Азербайджана (ГПС) были пресечены попытки контрабандного ввоза из Ирана в нашу страну в целом примерно 70 кг 405 граммов наркотических средств, 920 таблеток наркосодержащих и 150 таблеток сильнодействующих лекарственных препаратов, сообщает ГПС.

20 июня было задержано подозрительное лицо, пытавшееся забрать сверток с территории вблизи автомагистрали Горадиз – Баку. Им оказался житель Баку Приев Магеррам Вагаб оглу (1986). В свертке было обнаружено 34 кг 800 граммов наркотических средств (26,4 кг героина, 2 кг метамфетамина и 6,4 кг марихуаны).

Также 22 июня были задержаны двое подозрительных лиц, которые пытались отдалиться в направлении автомагистрали Бахрамтепе – Баку на автомобиле МАЗ (госномер 66-BN-623). Было установлено, что это жители города Евлах – Ибади Джейхун Тофиг оглу (1981) и Халыгвердиев Эльчин Эйваз оглу (1982). В двух свертках, изъятых у них, было обнаружено 35 кг 605 граммов наркотических средств (26 442 грамма героина, 5863 грамма марихуаны, 3300 грамм метамфетамина), 920 таблеток метадона «M-40» и 150 таблеток прегабалина.

В связи с вышеуказанными фактами возбуждены уголовные дела, задержанные лица привлечены в качестве обвиняемых и в их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Оперативно-следственные действия по уголовным делам продолжаются.

Minval.az