Супруги послов Украины, Италии и Эстонии в Австралии вышли из Международного женского клуба Канберры (Women’s International Club, WIC) после того, как в организацию приняли жену российского главы дипмиссии в Австралии Ирину Петракову, сообщает Politico.

По данным издания, после того, как о вступлении Петраковой в клуб оповестили остальных членов организации, супруга посла Украины Ирина Мирошниченко заявила о своей отставке и объяснила ее тем, что не может находиться в клубе с супругой представителя государства, которое участвует в вооруженном конфликте с ее страной.

Международный женский клуб Канберры (WIC) — общественная организация, основанная в 1964 году для укрепления дружеских связей и культурного обмена между женщинами разных национальностей. По собственным данным клуба, в нем состоят более 300 участниц из 50 стран, в том числе представительницы дипломатического сообщества и члены семей дипломатов.