Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что уже известно, что события на Петропавловской Борщаговке произошли не без влияния. Заявление опубликовано в его Telegram-канале.

«Уже достоверно известно, что вчерашние события на Петропавловской Борщаговке произошли не без постороннего влияния. Конкретные лица и организаторы этих событий обязательно будут установлены и наказаны», — заявил чиновник.

Буданов также анонсировал «выводы внутри силовых структур». По его словам, Генпрокуратура страны уже начала расследование обстоятельств произошедшего, добавив, что никто не имеет права злоупотреблять властью.