Победа Азербайджана во Второй Карабахской войне стала результатом последовательного развития военного потенциала, модернизации вооружённых сил и совершенствования системы управления войсками.

Об этом заявил полковник запаса армии США Лиам Коллинз во время презентации книги The War for Karabakh («Война за Карабах»), состоявшейся в Бакинском книжном центре.

По словам американского военного эксперта, успех на поле боя определяется не только численностью и техническим оснащением армии, но и уровнем подготовки военнослужащих, качеством оперативного планирования и умением эффективно использовать имеющиеся ресурсы.

Коллинз также указал на серьёзные недостатки в действиях армянских вооружённых сил. В частности, он отметил их недостаточную готовность к ведению боёв в городской среде и просчёты при организации контратак, которые негативно сказались на устойчивости обороны.

Отдельное внимание автор уделил процессу подготовки книги. Коллинз рассказал, что при проведении исследования важным вопросом стал выбор географических названий. Авторы приняли решение использовать азербайджанские топонимы, руководствуясь международно признанной территориальной принадлежностью Карабаха Азербайджану.

«Мы решили придерживаться азербайджанских названий, поскольку ООН признаёт эти территории частью Азербайджана», — пояснил он.

В рамках работы над книгой Коллинз и его соавтор Джон Спенсер 13 раз посетили Карабах, чтобы детально изучить особенности местности и точнее восстановить последовательность военных операций.

В результате исследование объединило анализ стратегических решений, особенностей местности и хода боевых действий, позволив авторам всесторонне рассмотреть обстоятельства, повлиявшие на исход 44-дневной войны.