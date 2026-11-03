Книга «Война за Карабах: стратегия, технологии и победа» американских военных экспертов Лиама Коллинза и Джона Спенсера, представленная 3 ноября в Баку, получила высокие оценки известных военачальников и специалистов по военной стратегии США.

Среди тех, кто положительно оценил исследование, — бывший директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус, бывший советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, генералы Стэнли Маккристал и Джозеф Вотел, а также профессор Колумбийского университета Стивен Биддл.

Бывший директор ЦРУ, генерал Дэвид Петреус назвал книгу мастерским анализом одной из определяющих, но часто остающихся без должного внимания военных кампаний XXI века.

«Немногим авторам удаётся столь же эффективно сочетать выдающийся боевой опыт с серьёзными научными достижениями, как Лиаму Коллинзу и Джону Спенсеру. В результате получился захватывающий рассказ о том, как стратегия, лидерство, оперативное искусство и способность адаптироваться наряду с технологиями определяют успех на современном поле боя», — отметил Петреус.

Бывший советник президента США по национальной безопасности, генерал-лейтенант Герберт Макмастер назвал исследование обязательным к прочтению для политических и военных руководителей.

«„Война за Карабах“ — выдающееся исследование, объясняющее ход войны, её результаты и последствия для будущих вооружённых конфликтов. Лиам Коллинз и Джон Спенсер раскрывают важнейшие составляющие военного успеха, включая чёткие стратегические цели и способность мобилизовать все элементы национальной мощи для их достижения», — подчеркнул он.

По словам Макмастера, книга показывает огромное влияние новых технологий, в частности беспилотных систем, но рассматривает их в сочетании с общевойсковой тактикой, оперативным планированием, географическими условиями, подготовкой войск, командованием и организацией вооружённых сил.

Бывший командующий силами специальных операций США и Центральным командованием американских вооружённых сил генерал Джозеф Вотел отметил, что авторы сумели выйти за рамки привычного представления о Карабахской войне как о «войне дронов».

«Лиам Коллинз и Джон Спенсер создали фундаментальное исследование Карабахских войн, отказавшись от избитой карикатуры на „войну дронов“ и показав, что на самом деле обеспечило победу: десятилетия масштабного стратегического планирования, институциональных реформ и дисциплинированного проведения военных операций», — заявил он.

Вотел подчеркнул, что исследование основано на непосредственном общении с командирами обеих сторон и содержит подробный анализ боевых действий.

По его словам, книга будет полезна военным специалистам, политикам и исследователям стратегии, а её выводы выходят далеко за пределы Кавказа.

Генерал Стэнли Маккристал, ранее возглавлявший американские и международные силы в Афганистане, также высоко оценил работу.

«Это гораздо больше, чем история недавней войны. Лиам Коллинз и Джон Спенсер демонстрируют, как стратегия, лидерство, подготовка и дисциплинированное выполнение поставленных задач, а не только технологии, определяют успех на современном поле боя», — отметил Маккристал.

Он назвал книгу важным исследованием для военных профессионалов и всех, кто интересуется подготовкой государств к вооружённым конфликтам.

Профессор международных и общественных отношений Колумбийского университета Стивен Биддл подчеркнул, что работа Коллинза и Спенсера предлагает глубокий анализ конфликта, оказавшего значительное влияние на понимание современной войны.

«Война всегда сочетает преемственность и перемены. Хотя многие аналитики уделяют непропорционально большое внимание изменениям, Коллинз и Спенсер предлагают более сбалансированный взгляд, рассматривая беспилотники, высокоточные вооружения и современные средства наблюдения в надлежащем контексте», — отметил профессор.

По его словам, книга обязательна к прочтению для всех, кто интересуется современными технологиями и их взаимодействием с военной стратегией.