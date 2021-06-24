Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжения о награждении военнослужащих Вооруженных сил страны медалями «За освобождение Физули» и «За освобождение Ходжавенда» за героизм и отвагу, проявленные в боевых операциях.

Среди награжденных генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев и полковник Техран Мансимов.

Генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев награжден медалью «За освобождение Ходжавенда».

Полковник Техран Мансимов награжден медалью «За освобождение Физули».

Среди награжденных также первый комендант Шуши генерал-майор Заур Джаваншири (Мамедов), он награжден медалью за освобождение Ходжавенда.

Minval.az