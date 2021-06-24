В Стамбуле ранили из пистолета водителя-азербайджанца.

Как передают турецкие СМИ, два человека, подъехавшие на мотоцикле к гражданину Азербайджана, остановившему на красный свет светофора в квартале Халкалы Меркез района Кючюкчекмедже, открыли огонь из пистолета и серьезно ранили его.

Рядом с водителем находилась женщина, но она не пострадала. Услышавшие выстрелы граждане вызвали на место полицию и скорую помощь. Водитель был госпитализирован.

Преступники скрылись с места происшествия. Полиция ведет их поиски.

Minval.az