Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана открыла дело в отношении ООО «Avrora».

Дело открыто в связи с фактами нарушения со стороны «Avrora» антимонопольного законодательства, говорится в информации антимонопольного регулятора.

«Согласно проведенному разбирательству выявлено, что на упаковках безалкогольного напитка «BİZON energy», производимого компанией «Avrora» отображены надписи «Energy» и «Charge your power». Эти надписи не соответствуют действительности и вводят в заблуждение потребителей», — говорится в сообщении.

Minval.az