Продолжаются тактические учения Военно-морских сил Азербайджана с участием отрядов боевых кораблей, кораблей боевого обеспечения и судов снабжения ВМС.

Сегодня будут выполняться задания по второму этапу учений.

На этом этапе планируется выполнение боевых заданий по предотвращению диверсионно-террористической деятельности в азербайджанском секторе Каспийского моря, оказанию помощи потерпевшему крушение судну, защите и охране энергетической инфраструктуры.

После выполнения всех заданий командование ВМС завершит учения, проанализирует проделанную работу, оценит уровень исполнения поставленных задач задействованными в учениях силами и средствами.

Учения стартовали 22 июня. На первом этапе задачи были успешно выполнены.

Minval.az