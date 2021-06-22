

Международная федерация дзюдо (İJF) обнародовала список спортсменов, завоевавших путевки на Летние олимпийские игры Токио-2020.

В соответствии с олимпийским рейтингом путевки завоевали дзюдоисты 110 стран.

Среди них есть и 9 членов сборной Азербайджана. Наша мужская сборная поедет на Игры в полном составе. Из наших дзюдоистов лицензии завоевали Керемет Гусейнов (60 кг), Орхан Сафаров (66 кг), Рустам Оруджев (73 кг), Мурад Фетиев (81 кг), Мамедали Мехтиев (90 кг), Зелимхан Коцоев (100 кг) и Ушанги Кокаури (+100 кг), передает АПА.

В составе нашей женской сборной право участия в Токио-2020 завоевали Аише Гурбанлы (48 кг) и Ирина Киндзерская (78 кг).

Minval.az