

Глава Службы государственной безопасности (СГБ) генерал-полковник Али Нагиев встретился с находящимся с официальным визитом в Баку командующим Сухопутными войсками ВС Пакистана генералом армии Гамаром Джаведом Баджвой.

Об этом сообщает сайт СГБ.

На встрече Нагиев проинформировал гостя о работе, проводимой по усилению стабильности и безопасности в стране, выразил удовлетворение взаимной деятельностью соответствующих госструктур двух стран в борьбе с международным терроризмом, транснациональной организованной преступностью и другими негативными явлениями.

Было отмечено, что благодаря совместным усилиям глав Азербайджана и Пакистана между сторонами налажены надежное партнерство и дружественные отношения, предприняты важные шаги для установления тесного сотрудничества в сфере борьбы с возможными угрозами безопасности и стабильности.

Особо подчеркнув оказанную Азербайджану братским пакистанским государством и народом поддержку во время 44-дневной Отечественной войны, глава СГБ выразил удовлетворение уровнем отношений между органами безопасности двух стран, отметил важность таких регулярных встреч для дальнейшего развития и расширения этих связей.

В свою очередь, Гамар Джавед Баджва отметил, что эти встречи служат усилению и углублению двусторонних партнерских отношений.

Minval.az