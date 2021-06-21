ОБСЕ благодарна России за участие в работе Минской группы по урегулированию в Нагорном Карабахе.

Об этом заявила в понедельник генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

«Обсудили работу Минской группы, ее сопредседателей по урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном. Благодарны России за продолжение ее работы и надеемся, что ее работа и участие продолжатся. Считаем, что это хорошая площадка для сближения позиций, для достижения мира», — сказала она.

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