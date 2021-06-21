В Баку подрались турецкие футболисты. Напряжение между футболистами возникло во время предматчевой тренировке сборной Турции на Бакинском олимпийском стадионе перед игрой со Швейцарией.

Как передают турецкие СМИ, спор между нападающими команды Халилом Дервишоглу и Энесом Уналом перерос в драку.

Драка прекратилась после вмешательства других игроков. После этого главный тренер Шенол Гунес предупредил обоих футболистов.

В результате форвардам, которые должны были выступить в матче со Швейцарией, пришлось сесть на скамейку запасных.

Minval.az