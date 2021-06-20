В день голосования, 20 июня, на внеочередных выборах в Национальное Собрание в аппарат защитника прав человека по состоянию на 15:00 часов поступило 59 сообщений и заявлений относительно избирательного процесса, изучено 570 публикаций в социальных сетях и СМИ.

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Как говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена Армении, поступившие на «горячую линию» сигналы в основном касались доступности избирательного участка, невозможности самостоятельного представления лиц с инвалидностью, вопроса включения в дополнительные списки избирателей,нарушения порядка голосования и др.

Среди наиболее часто зафиксированных публикаций в социальных сетях и СМИ — нарушения порядка предоставления бюллетеней, случаи направленного голосования граждан, в том числе военнослужащих, нарушения установленной формы избирательных бюллетеней и т.д.

На основании сигналов и результатов мониторинга представители омбудсмена откликнулись несколько раз. Особое внимание было уделено вопросам обеспечения беспрепятственной работы наблюдателей и журналистов.

По состоянию на 15:00 часов 20 июня, в территориальных подразделениях Следственного комитета Армении было получено и подготовлено 15 материалов о случаях воспрепятствования реализации избирательного права.

Как говорится в сообщении пресс-службы СК РА, 10 из них касаются случаев голосования более одного раза или вместо другого лица, предусмотренного статьей 153. 4 Уголовного кодекса РА, нарушения тайны голосования, предусмотренного статьей 154.1, посещения избирательного участка с оружием и применения насилия на избирательном участке и на прилегающей к нему территории, предусмотренного статьями 154.4 и 149.2.

По последнему факту возбуждено уголовное дело. А по остальным 14 подготавливаются дополнительные материалы.

Напомним, что созданная по поручению омбудсмена рабочая группа с раннего утра проводит независимый мониторинг избирательного процесса как в центральных, так и в областных подразделениях Ширака, Гегаркуника, Сюника и Тавуша.

Кроме указанных областей, представители рабочей группы были командированы в Сюникскую область для изучения жалоб относительно избирательных прав в Вайоц Дзоре и Сюнике и, по необходимости, для быстрого реагирования.

В течение дня, параллельно, отслеживаются шаги, предпринятые на основе сообщений и публикаций.

Minval.az