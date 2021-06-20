Состоялась церемония проводов очередной группы военнослужащих Азербайджанской Армии на курсы коммандос, проводимые в Турции в рамках соглашения «О сотрудничестве в области военного образования» между Азербайджаном и Турцией. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена светлая память Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность Азербайджана. Затем прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступая перед военнослужащими, заместитель министра обороны генерал-лейтенант Керим Велиев передал личному составу поздравления министра обороны по случаю предстоящего Дня Вооруженных сил. В своем выступлении заместитель министра обороны поведал об исторической значимости победы, одержанной в Отечественной войне под руководством Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, о проявленных в боях героизме и отваге.

Отметив важность военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, заместитель министра обороны пожелал успехов составу, отправляющемуся на курсы коммандос.

Затем были вручены ордена и медали группе отличившихся в боях в ходе Отечественной войны военнослужащих и ветеранов, награжденных соответствующим распоряжением президента Азербайджанской Республики.

Выступившие от имени личного состава выразили преданность Азербайджанскому государству и народу, Верховному Главнокомандующему и военной присяге, а также готовность и впредь в любой момент четко выполнить возложенные на них обязанности, поставленные задачи и поручения.





Minval.az