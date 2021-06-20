

Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» приступает с 11 июля выполнять спецрейсы по маршруту Баку-Тель-Авив-Баку.

Об этом сообщает пресс-служба ЗАО «Азербайджанские авиалинии».

Полеты по данному маршруту будут осуществляться еженедельно по воскресеньям.

Продажа авиабилетов осуществляется на официальном сайте авиакомпании www.azal.az, а также в аккредитованных агентствах авиаперевозчика.

К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

Minval.az