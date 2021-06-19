Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указы об утверждении законов «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об индивидуальном учете в системе государственного социального страхования»и «О внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики».

Как передает министерство труда и социальной защиты населения, в соответствии с новыми законами отменяются свидетельства (сертификаты) о государственном социальном страховании, а положения об этих свидетельствах (сертификатах) изъяты из законодательства.

Minval.az