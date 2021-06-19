Высказывания о сокрытии мест содержания армян в Азербайджане являются абсолютной ложью.

В своем заявлении от 18 июня 2021 года Министерство иностранных дел Армении обвиняет Азербайджан в организации суда над лицами, которые в ходе 44-дневной войны незаконно сражались на стороне Армении как наемники, совершали теракты и военные преступления на территории Азербайджана.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, лица, которые в заявлении МИД Армении указаны как «военнопленные» и «гражданские лица», обвиняются в совершении в ходе боевых действий и после подписания трехстороннего заявления об их прекращении на территории Азербайджана преднамеренных убийств, пыток, терроризма и других преступлений. Хотелось бы отметить, что высказывания о сокрытии мест содержания армян в Азербайджане являются абсолютной ложью. Азербайджан, как это было указано и в официальном заявлении, полностью выполнил все требования, связанные с содержанием этих лиц».

МИД доводит до сведения, что руководствуясь принципами гуманизма, Азербайджан передал Армении часть задержанных армян: «То, что делает в ответ на это армянская сторона, очевидно. Армения передала Азербайджану только карты минных полей Агдама, официальные лица этой страны открыто признают, что скрывают многие карты минных полей, отказываются передать их Азербайджану. На сегодняшний день не предоставлено никакой информации о судьбе примерно 4000 азербайджанцев, пропавших без вести после первой Карабахской войны. Массовое захоронение, обнаруженное в селе Башлыбел Кяльбаджарского района после освобождения наших земель от оккупации, является наглядным свидетельством военных преступлений Армении и того, что эта страна скрывает информацию о пропавших без вести азербайджанцах. Перед тем, как говорить о нарушении норм международного права, МИД Армении должен учитывать то, что Армения около 30 лет попирала принципы международного права, и в частности принцип уважения суверенитета и территориальной целостности, грубо нарушала фундаментальные права примерно одного миллиона человек».

Minval.az