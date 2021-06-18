18 июня в Баку состоялось открытие отеля Intercontinental.
Как сообщает пресс-служба главы государства, президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии.
18 июня в Баку состоялось открытие отеля Intercontinental.
Как сообщает пресс-служба главы государства, президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии.
Дата: 2021/06/18 15:00
Раздел: Азербайджан
Просмотров:
98
Сама Россия, если кто забыл, до 44-дневной войны весьма активно развивала военное сотрудничество с Арменией и накачивала ее оружием — в подарок, в кредит и т.д.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился сегодня со своим хорватским коллегой Горданом Грличем-Радманом.
«Неизвестно, сколько будет длиться иммунитет как переболевших коронавирусом, так и вакцинированных.
Он признался, что около 500-600 га земли в Кяльбаджарском и Лачинском районах были заминированы путём закапывания противотанковых и противопехотных мин, привезенных посредством 17 грузовых автомобилей
В Кремль заявили, что следят за информацией о возможном создании военной базы Турции в Азербайджане
Россия находится в тесном контакте с Турцией, Арменией и Азербайджаном по стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе.
19 июня погода в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.
В соответствии с соответствующим постановлением Кабинета Министров о дополнительных мерах в связи с особым карантинным режимом, с
Предлагается изменение в закон «О трудовых пенсиях» в связи с публичными юридическими лицами.