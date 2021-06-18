19 июня погода в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-25, днем-29-34 градусов, в Баку 23-25, днем 32-34 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70, днем — 40-45 процентов.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть умеренный северо-западный ветер. Температура морской воды на пляжах Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба составит 22-23 градуса, Туркян, Говсан, Сахиль, Шых — 23-24 градусов тепла.

19 июня в районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако в некоторых горных районах ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24, днем 34-39, в горах ночью 12-17, днем 22-27 градусов тепла.

Minval.az