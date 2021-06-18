Арестован азербайджанец, участвовавший в деятельности незаконных вооруженных формирований в Сирии.

Как сообщает СГБ, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных СГБ совместно с украинскими спецслужбами, гражданин Азербайджанской Республики Мирисмаиллы Мирахад Тофиг оглу (1979 г.р.), объявленный в розыск за участие в деятельности вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики, был задержан на территории Украины и доставлен в нашу страну.

М. Мирисмаиллы 20 июня 2013 года отправился в Сирию для участия в деятельности преступной группировки «Cundu Şam», руководимой Гаджиевым Агилем Таги оглу, принимал участие в боевых действиях вместе с другими гражданами Азербайджана. Также было установлено, что ряд граждан Азербайджанской Республики были убиты в ходе продолжающихся в этих регионах вооруженных конфликтов.

Ему предъявлено обвинение по статьям 12.1, 279.1 УК АР.

Minval.az