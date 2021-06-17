Офицер азербайджанской армии утонул в озере.
Капитан Ильхам Фарзалиев утонул во время купания в озере Алагел, расположенном на территории Кяльбаджарского района.
Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
Офицер азербайджанской армии утонул в озере.
Капитан Ильхам Фарзалиев утонул во время купания в озере Алагел, расположенном на территории Кяльбаджарского района.
Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
Дата: 2021/06/17 18:41
Раздел: Азербайджан, Армия, Наша жизнь
Просмотров:
87
В ходе встречи министр обороны отметил, что азербайджано-латвийское военное сотрудничество успешно реализуется как в рамках различных программ НАТО, так и на двусторонней основе
Организован медиа-тур в целях ознакомления с работой по разминированию освобожденных территорий
Военнослужащий был похоронен сегодня на кладбище города Товуз
«Так что любые реваншистские попытки Армении обречены на провал», — добавил эксперт
К тушению пожара вблизи Набрана привлечен вертолет МЧС
В учениях, которые стартуют 21 июня, примут участие 2 истребителя МиГ-29 и 2 штурмовика Су-25 ВВС Азербайджана
«Юридически это вопрос времени. Все будет оформлено», — отметил Александр Шерин
Россия полагает важным решать гуманитарные проблемы, в частности, касающиеся разминирования и предоставления карт минных полей
Об этом заявила Захарова