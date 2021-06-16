

Со дня Саммита в Касабланке в 1994 году по настоящее время Организация исламского сотрудничества приняла более 80 резолюций, осуждающих агрессию Армении против Азербайджана, поддерживающих суверенитет и территориальную целостность нашей страны.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая в видеоформате на II саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям.

«Азербайджан всегда прилагал усилия, направленные на укрепление солидарности между исламскими странами. Очередным проявлением этого стали IV Игры исламской солидарности с участием 54 государств, проведенные нами в 2017 году. Наряду с этим, мы приступили к стипендиальной программе, позволяющей гражданам стран-участниц Организации исламского сотрудничества получать образование в нашей стране.

Мы высоко оцениваем последовательную поддержку ОИС справедливой позиции Азербайджана в связи с армянской военной агрессией. Со дня Саммита в Касабланке в 1994 году по настоящее время Организация исламского сотрудничества приняла более 80 резолюций, осуждающих агрессию Армении против Азербайджана, поддерживающих суверенитет и территориальную целостность нашей страны. В этом контексте, следует особо отметить учреждение в 2016 году Контактной группы ОИС в связи с агрессией Армении против Азербайджана.

Азербайджан, в свою очередь, тоже всегда поддерживал стран-участниц ОИС, прилагал усилия для обеспечения более тесного сотрудничества и солидарности среди исламских стран», — сказал И.Алиев.

Minval.az