Состоялся II саммит Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям в онлайн-формате.
На мероприятии в видеоформате выступил президент Ильхам Алиев, сообщает пресс-служба главы государства.
Состоялся II саммит Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям в онлайн-формате.
На мероприятии в видеоформате выступил президент Ильхам Алиев, сообщает пресс-служба главы государства.
Дата: 2021/06/16 15:39
Раздел: Азербайджан
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Итоги саммита НАТО