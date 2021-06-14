В Баку вслед за «большими гонками» пришел долгожданный «большой футбол». На улицах еще продолжается демонтаж оборудования, установленного для Формулы-1, а на Олимпийском стадионе уже проходят матчи чемпионата Европы, на площади Фонтанов — красочные парады болельщиков, а многочисленные кафе вновь живут в режиме «спорт-баров».

И синхронно, к сожалению, продолжаются и попытки околофутбольных провокаций. В РосСМИ — кричащие заголовки в стиле «Российского журналиста выгнали из Азербайджана! Провокации на Евро продолжаются» и т.д.

Напомним: как уже подробно рассказывалось в Minval.az, Азербайджан отказал в аккредитации на матчах ЕВРО-2020 комментатору «Матч ТВ» Нобелю Арустамяну. Причина: посещение оккупированного Карабаха. В РосСМИ поднимается вселенская истерика, с обвинениями в адрес Азербайджана во всех смертных грехах и уверениями: не пустили Арустамяна исключительно из-за его фамилии!

Теперь же «красную карточку» получили еще двое: Михаил Моссаковский и Константин Генич. Причина та же — незаконное посещение оккупированных азербайджанских земель. И те же провокационные стенания: ах, зачем в Баку «смешивают спорт и политику»?!!!!

Оставим в стороне, почему в случае с Моссаковским и Геничем в Москве не стали подключать МИД и жаловаться УЕФА. Обратим внимание на другое. Ни у Моссаковского, ни у Генича фамилии на «-ян» не заканчиваются. И дело тут со стороны Азербайджана не в национальности, а в том, что вышеупомянутые персоны сами смешали спорт не просто с политикой, а с дешевыми провокациями. И то, что все трое представляют один и тот же канал — «Матч ТВ» во главе с близкой подругой Марго Симоньян — Тиной Канделаки, мало похоже на совпадение. Это уже редакционная политика женского тандема Канделаки-Симоньян.

Намеренно оставим в стороне гадание, отдавали ли себе отчет Арустамян, Моссаковский и Генич, какими будут последствия, когда отправлялись без разрешения властей Азербайджана на оккупированные азербайджанские земли. И воздержимся от предположений, что, скорее всего, догадывались, что в Баку это не понравится, но вот даже в страшном сне не могли себе представить, что столица Азербайджана будет принимать у себя спортивные события уровня матчей ЕВРО-2020, и «карабахские похождения» станут серьезной проблемой. Просто…в те же дни уже Россия лишила аккредитации на «свои» матчи ЕВРО-2020 немецкого журналиста медиакомпании ARD Роберта Кемпе — за то, что он критически отозвался о связях между УЕФА и «Газпромом». Союз журналистов Германии возмущен, но РосСМИ этого просто не замечают. Точнее, «не видят в упор». На матч Россия-Бельгия в Санкт-Петербурге не были допущены глава совета депутатов московского муниципального округа Раменки, член партии «Яблоко» Максим Гонгальский и журналист спортивного издания «Чемпионат» Максим Пахомов. Оба «засветились» на митингах Навального. Но это, по мнению мадам Канделаки и тем более мадам Симоньян, вообще не заслуживает внимания. Но зато РосСМИ с упоением раздуют скандал с обвинениями Азербайджана во всех смертных грехах.

Но, как утверждают знающие люди, в футболе сразу видно, кто кому забил, кто ведет в счете, кого обводят и кого удаляют с поля за нарушение правил. А вот в околофутбольном «пиаре» далеко не всегда можно понять, что вся эта шумная истерика представляет собой серию «автоголов» в собственные ворота, и главное, штрафной «пенальти» за нарушение правил еще впереди.

Но, похоже, Симоньян и Канделаки в таких околофутбольных тонкостях не разбираются.

Нурани, обозреватель

Minval.az