«Стратегия президента Азербайджана Ильхама Алиева состоит в том, чтобы превратить город Агдам в один из самых красивых городов региона и, что наиболее важно, обеспечить безопасное возвращение вынужденных переселенцев и жителей Агдама спустя почти 30 лет», — добавил он