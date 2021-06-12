Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принимал активное участие в процессе передачи Азербайджаном 15 армян в обмен на карты минных полей. Об этом говорится в официальном сообщении, распространенном в субботу сообщении правительства Грузии.

Подчеркивается, что Тбилиси и в будущем готов участвовать в урегулировании гуманитарных вопросов между странами.

«При активном посредничестве премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и и. о. помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипа Рикера азербайджанская сторона освободила 15 граждан Армении, задержанных во время конфликта. <…> Грузия и в будущем готова в случае необходимости помочь партнерам и активно участвовать в решении гуманитарных вопросов, в первую очередь», — говорится в сообщении.

Minval.az