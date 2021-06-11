В Бухаресте проходит турнир из серии «Grand Chess Tour», в котором принимают участие азербайджанские шахматисты Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов.

В шестом туре «Superbet Chess Classic» Шахрияр обыграл Левона Ароняна (Армения), а Теймур Раджабов сыграл вничью с Богданом Дьяком (Румыния), сообщает «Азериспорт».

6-йтур «Superbet Chess Classic»:

Шахрияр Мамедъяров – Левон Аронян (Армения) 1:0

Богдан Дьяк (Румыния) — Теймур Раджабов 0,5:0,5

Уэсли Со (США) – Аниш Гири (Нидерланды) 0,5:0,5

Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Фабиано Каруана (США) 0,5:0,5

Александр Грищук (Россия) – Константин Лупулеску (Россия) 1:0

Турнирная таблица после пяти туров: Грищук, Мамедъяров — по 4 очка, Со — 3,5, Раджабов, Со, Каруана, Дьяк, Гири — по 3, Вашье-Лаграв, Аронян, Гири — по 2,5, Лупулеску – по 2.

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