Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королеве Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II по случаю ее 95-летия.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королеве Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II по случаю ее 95-летия.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Дата: 2021/06/11 16:59
Раздел: Азербайджан
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